Leonardo, C-27J verso maggiori capacità multiruolo con nuova configurazione antincendio

(Teleborsa) - Il salone Aerial Firefighting Europe di Nimes, in Francia (19-20 marzo), giunge alla sua sedicesima edizione con una grande novità, la nuova configurazione antincendio del velivolo C-27J di Leonardo. Equipaggiato con il sistema antincendio realizzato dall'azienda leader mondiale del settore, Simplex Aerospace, tale nuova configurazione rappresenta una, in grado di potenziare le capacità multiruolo del velivolo assicurando al contempo minori costi d'acquisizione e operativi rispetto a velivoli antincendio dedicati.Il sistema della Simplex può essereattraverso la rampa di carico posteriore e senza alcuna significativa modifica strutturale. Il serbatoio principale ha una capacità di carico massima pari a 10.600 litri (2.800 galloni). A questi si possono aggiungere 568 litri (150 galloni) di liquido ritardante. Tale sistema antincendio rappresenta una delle soluzioni opzionali che possono essere adottate dai clienti della nuova configurazione basica del C-27J Spartan, caratterizzata da avionica rispondente ai requisiti della prossima generazione di controllo del traffico aereo; nuovi pannelli di controllo nel cockpit e un moderno sistema di illuminazione al LED. Con i nuovi sistemi gli operatori beneficeranno di ridotti costi operativi e maggiori prestazioni.La capacità antincendio e la nuova configurazione basica vengono inoltre offerte come retrofit per gli attuali operatori di C-27J desiderosi di modernizzare la propria flotta., Leonardo sta inoltre studiando e sperimentando insieme al consorzio europeo SCODEV. Tale soluzione prevede un sistema aspirante per caricare l'acqua in modo sicuro in circa 30 metri, e con un approccio modulare che permette all'aereo di svolgere diversi compiti oltre all'antincendio, quali evacuazione medica e trasporto.Il C-27J Spartan è già stato ordinato dalle Forze Aeree di Italia, Grecia, Bulgaria, Lituania, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Messico, Australia, Perù, Kenya, Marocco, Chad e Zambia per un totale di 85 aerei.