10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Ottima la performance della Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che si attesta a 7,53 con un aumento del 6,21%, risultando la migliore del FTSE MIB. Il titolo aveva iniziato la giornata in calo, toccando un minimo di 6,82. Leonardo ha annunciato ieri sera, a mercato chiuso, i conti 2020, registrando un risultato netto pari a 243 milioni di euro, in contrazione del 70,4% rispetto agli 822 milioni dell'anno precedente.

"Abbiamo attraversato con successo questo periodo sfidante con una forte e solida performance del business. Abbiamo un forte business nel settore governativo e militare. Stiamo ottimizzando il portafoglio per una crescita nel nostro core business", ha detto l'amministratore delegato, Alessandro Profumo, in una presentazione prima della conference call sui risultati.

"Il Covid non ha cambiato il nostro business plan - ha aggiunto - Continuiamo a fare progressi strategici e stiamo prendendo azioni per affrontare l'esposizione sul mercato civile". La società ha annunciato di stare lavorando al pensionamento anticipato di circa 500 persone della Divisione Aerostrutture. "Abbiamo un approccio proattivo e dobbiamo essere realistici e riconoscere che a causa del Covid-19 il nostro originario piano di ristrutturazione per un break even quest'anno non è raggiungibile. Stiamo prendendo azioni per razionalizzare i siti industriali", ha spiegato.

Parlando di DRS e del'IPO di una quota dell'azienda americana controllata al 100% da Leonardo, Profumo ha spiegato che "è atteso che DRS rafforzi la sua performance" e come "questa operazione permetterà al mercato di esprimere il valore nascosto dietro DRS dove intendiamo mantenere quota di maggioranza. Puntiamo a mantenere una significativa esposizione in questo settore strategico e importante in linea con la nostra strategia".

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,793 e successiva a 8,541. Supporto a 7,045.