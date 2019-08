Leonardo, annunciati nuovi ordini per 5 elicotteri VIP

(Teleborsa) - Rafforzamento importante della posizione di Leonardo sul mercato sudamericano degli elicotteri Vip/Corporate. L'Azienda ha annunciato nuovi ordini per ben cinque elicotteri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.



Leonardo ha ricevuto ordini riguardanti tre elicotteri leggeri bimotore AW109 Trekker, un AW109 GrandNew e un elicottero intermedio leggero AW169. Leonardo può vantare una solida presenza locale dei propri prodotti, in Brasile, con una flotta di oltre 170 elicotteri e più di 220 nell'intera America Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA