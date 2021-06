Leonardo, alla ricerca di partner per rilevare Business Unit Automazione

(Teleborsa) - Leonardo è al lavoro per intervenire al più presto su organizzazione, governance, processi e dimensione della Business Unit Automazione di Genova, con l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali. Gli interventi sono necessari, sottolinea l'azienda in una nota, perchè il mercato di riferimento di Automazione richiede una struttura di costi snella e una forte agilità operativa, in un contesto di grande competitività caratterizzato da player globali molto focalizzati e di grande dimensione.

"Fra le varie opzioni su cui Leonardo sta lavorando c'è la ricerca di un partner con una prospettiva industriale, anche in grado di rilevare nel tempo Automazione, che possa garantire alla Business Unit di essere competitiva nel lungo periodo, con una dimensione adeguata e una capacità di investimento dedicata", ha commentato Simonetta Iarlori, Chief People Organisation and Transformation Officer di Leonardo.

"Il primo passo - che Leonardo sta già facendo - è quello di fare tempestivi interventi mirati sull'Automazione per garantire alla Business Unit una struttura di costi e governance, flessibile e agile, in linea con il suo mercato di riferimento, caratterizzato da dinamiche differenti da quelle tipiche del mercato della Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Si tratta di scelte non procrastinabili, se si vuole assicurare un futuro solido a questa realtà", ha aggiunto.