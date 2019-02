Leonardo, accordo per supporto logistico C-27J a Nuova Zelanda

(Teleborsa) - Leonardo e Northrop Grumman Australia (NGA) hanno firmato all'Avalon Air Show, in corso in questi giorni in Australia, un Memorandum of Understanding (MOU) per il supporto logistico del C-27J che sarà offerto alla Nuova Zelanda.



In base al memorandum, Leonardo, di cui il C-27J è uno dei prodotti di punta, e NGA, azienda leader nei servizi di supporto logistico, presenteranno un'offerta congiunta per rispondere al programma Future Air Mobility Capability (FAMC) della Royal New Zealand Air Force (RNZAF) che punta a sostituire la flotta di obsoleti C-130H.



La partnership tra Leonardo e NGA rafforza l'offerta incentrata sul C-27J, garantendo il supporto completo per tutto il ciclo di vita del velivolo e consentendo che in futuro ogni ammodernamento della flotta avvenga in modo efficiente e con ampi margini di autonomia da parte del cliente.



