Leonardo, accordo per la fusione di Rada in Drs

(Teleborsa) - Leonardo Drs, controllata statunitense di Leonardo, e Rada Electronic Industries hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di Rada in Leonardo Drs e automatica quotazione di quest'ultima.



Per effetto della fusione, si legge in una nota, Leonardo Drs acquisirà il 100% del capitale sociale di Rada in cambio dell'assegnazione a favore degli attuali azionisti di Rada del 19,5% circa nella Leonardo Drs di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5%.



L'operazione è tra l'altro soggetta all'approvazione degli azionisti di Rada e all'ottenimento di alcuni nullaosta regolamentari. Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo Drs sarà quotata sia al Nasdaq che al Tase (borsa di Tel Aviv) con il simbolo "DRS".