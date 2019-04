Leonardo, accordo da 90 milioni con Ministero Difesa Polonia per elicotteri AW101

(Teleborsa) - Leonardo, ha siglato, attraverso Leonardo MW, un Accordo di Offset con il Ministero della Difesa polacco del valore di circa 90 milioni di Euro (circa 400 milioni di Zloty). La firma dell'Accordo - si legge in una nota - anticipa il contratto per la fornitura alla Polonia di elicotteri militari AW101.



L'Accordo di Offset garantisce al Ministero della Difesa della Polonia il trasferimento di importanti capacità industriali nel campo della manutenzione per i suoi futuri elicotteri AW101 e per gli specifici equipaggiamenti di missione. Tali capacità saranno concentrate presso Military Aviation Works No.1 a Lódz, parte del gruppo polacco della difesa PGZ. Inoltre, anche l'Università di Gdansk sarà tra i beneficiari dell'Accordo di Offset.



La dimensione del programma di offset risponde pienamente ai rigorosi requisiti del Ministero della Difesa della Polonia.