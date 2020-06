Leonardo, accordo con Aeroporto Francoforte per gestione bagagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rafforza la sua leadership nel settore dellacon un contratto per fornire un sistema di(Baggage Handling System - BHS) all', primo hub in Germania e terzo in Europa con circa 70 milioni di passeggeri nel 2019. L'accordo è stato siglato con la società dio gestione Fraport AG.Leonardo avrà la, dal design all'integrazione di smistamento bagagli per ilattualmente in costruzione, che gestirà a regime circa 5 milioni di passeggeri all'anno.La societàdotata di un sistema di smistamento integrato con. In una prima fase, entro il 2021, è prevista la consegna e l'installazione del. Successivamente è prevista l'espansione dell'impianto e la sua integrazione con l'impianto complessivo di gestione bagagli dell'aeroporto.A Francoforte saranno realizzate due(Multi-sorting Baggage Handling System), caratterizzate da una tecnologia allo stato dell'arte,energetici e, circa, caroselli per i bagagli in arrivo e tutti i sottosistemi per il trasporto dei bagagli e per le verifiche di sicurezza. Inoltre, saranno forniti iper il controllo dell'impianto e per la gestione dello smistamento verso le destinazioni di imbarco.Le soluzioni di Leonardo sono state già scelte da numerosi aeroporti in Europa, Medio Oriente e Asia, tra cui Roma Fiumicino, Ginevra, Parigi Orly, Lione, Zurigo e altri hub in Europa, nonché Kuwait City, Hong-Kong.