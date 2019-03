Lennar Corporation festeggia la trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Lennar, che mostra una salita bruciante del 4,52% sui valori precedenti.Il costruttore di case ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione che si è attestato a 0,74 dollari su ricavi per 3,87 miliardi. Gli analisti avevano previsto un EPS a 0,75 dollari su ricavi per 4,04 miliardi. Ciò che galvanizza il titolo è il positivo andamento dei nuovi ordini balzati del 24% a 10.463 unità contro le 9.972 unità stimate dal consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lennar rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di Lennar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,31 M,Dollaro USA, mentre il primo supporto è stimato a 40,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,06.