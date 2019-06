Leitner, nuovo ascensore inclinato a Turku in Finlandia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato inaugurato nei giorni scorsi a Turku, in Finlandia, il nuovo ascensore inclinato costruito dal gruppo italiano Leitner che conduce sulla collina di Kakolanmäki. L'impianto serve per assicurare un collegamento rapido della zona alla rete dei trasporti urbani. L'impianto a fune, realizzato con un investimento complessivo di 5 milioni di euro, si ispira alla funicolare di Castel San Pietro di Verona costruita due anni fa sempre dall'azienda di Vipiteno e ha un design con forte impronta italiana.Il nuovo impianto di Turku, città di quasi 200mila abitanti, è di proprietà della municipalità, ed è gestito da un operatore locale: in funzione per 21 ore al giorno, la "Kakolan Funicolaari", questo il suo nome, collega gratuitamente la nuova zona residenziale con la fermata di autobus ai piedi della collina. L’ascensore, lungo 132 metri, è in grado di trasportare 480 persone all'ora superando in 1 minuto e 11 secondi un dislivello di 30 metri, grazie all'automazione integrale non necessità di personale di manovra e, come un normale ascensore, può essere chiamato semplicemente premendo un pulsante.Sulla collina di Kakolanmäki fino a pochi decenni c'era un complesso carcerario che di recente è stato sottoposto a una riconversione urbanistica con la creazione di una nuova e moderna zona residenziale proprio a ridosso del centro storico della cittadina finlandese. Un quartiere con abitazioni, ristoranti, attività commerciali, artigianali e anche hotel e dove nel breve arco di tempo, a lavori ultimati, si troveranno a vivere oltre 2.500 persone.Martin Leitner, consigliere di amministrazione del gruppo ha dichiarato: «Siamo davvero orgogliosi di questo impianto, così importante per la città di Turku. Si tratta di un autentico collegamento funiviario urbano, che si distingue per la sintesi perfetta tra tecnologia e design».