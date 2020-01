Legge elettorale, salta intesa nella maggioranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera,, al termine di una riunione."Al termine di svariate riunioni - ha spiegato il Presidente Brescia -, in quanto appunto Presidente della Commissione,, per rispettare l'impegno di presentare un testo subito dopo la ripresa dei lavori. Il testo non sarà quindi firmato dai capigruppo della maggioranza,"La proposta di legge che verrà depositata domani - ha detto ancora Brescia -e con un".