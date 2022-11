Legge di Bilancia, conferme dalla Lega: soglia flat tax alzata almeno fino a 85mila euro

(Teleborsa) - Ci sarà anche la riforma dellanella prossima. La conferma è arrivata anche dal sottosegretario leghista all'Economia. "Nella nuova legge di bilancio si dimostrerà finalmente che la flat tax non era uno slogan ma un programma strutturato che si fa in 5 anni", ha dichiarato ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. "Cominciamo assolutamente con autonomi e partite Iva, cominciamo con innalzare la soglia da 65 fino a 100 mila euro, forse qualcosina meno, potremmo fare 85/90 mila, dipenderà anche da alcuneun po' meno dipendenti da noi, ma certamente sì, certamente in legge di bilancio troveremo il passaggio da 65mila ad almeno a 85mila".Intanto il leader della Lega, vicepremier e ministro delle infrastruttureha fatto sapere che "entro 10 giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento. Dieci giorni e ci sarà l'avvio di tutti isu cui la Lega e il centrodestra si sono impegnati. Lo stop della Fornero e l'avvio di quota 41, l'innalzamento del tetto della Flat tax che oggi è a 65mila euro (stiamo studiando le due opzioni a 85 e 100mila euro), la pace fiscale con la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali, la revisione del Reddito di cittadinanza, limitando abusi e non può più essere a vita".Tra le misure è atteso anche il, che "certamente è una delle priorità", ma "si sta valutando con una premessa, che l'obiettivo principale di tutto è il fabbisogno energetico. Quindi una volta colmato il fabbisogno energetico, con quello che resterà valuteremo cosa fare e come fare". Su come andrà il beneficio, ha aggiunto, "ci dice che due terzi al lavoratore e un terzo alle imprese è soddisfacente. Ici dicono la stessa cosa, quindi l'assetto soddisfacente potrebbe essere due terzi e un terzo".