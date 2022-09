Legaltech e PMI: la via per l'internazionalizzazione

(Teleborsa) -è un elemento importante per. È quanto rivela uno studio congiunto realizzato da(European Legal Technology Association) ed, una startup specializzata nella gestione del credito internazionale.Il legaltech oggi containnovative, che hanno generato nel 2021di dollari nel mercato B2B e 900 milioni in quello B2C. Nell'ambito del settore legaltech, i servizi più popolari sono l'automazione nella gestione dei documenti, servizi e operazioni legali online e gestione del ciclo di vita dei contratti.per importanza, che costituisce quasi il 50% del mercato globale dei servizi legali supportati dalle nuove tecnologie. Nel Vecchio Continente sono al primo posto, ma il mercato d'oltremanica resta il preferito, grazie ad una serie di iniziative di deregolamentazione. Le startup provenienti da mercati più grandi: nel 2021 la percentuale delle legatech europee che prevedeva di espandersi oltrefrontiera era salita all'83% dal 68% del 2020."Assistiamo a tendenze paradossalmente opposte. Da un lato l'Europa è composta da oltre 40 Paesi con diversi livelli di dimensione e maturità del mercato legale, legislazione e lingua, e quindi le soluzioni legaltech devono essere adattate ai mercati locali; dall'altra parte siamo di fronte alla spinta alla internazionalizzazione e alla globalizzazione dei medesimi servizi, resi sempre più efficienti grazie all'automazione dei processi", spiega, presidente dell'ELTA."La tecnologia può rendere i servizi legali più accessibili, efficaci e veloci nel gestire problematiche legali. PMI e grandi gruppi operano sempre più a livello globale: anche il settore dei servizi legali deve andare nella stessa direzione. Gli esportatori agiscono in un ambiente che diventa ogni giorno più complesso", sottolinea, ceo di Invenium Legaltech, società membro di ELTA che si focalizza sulla gestione dei crediti non-performing in ambito internazionale.