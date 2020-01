Leasys, ordini aumentati del 30% in due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leasys continua a consolidarsi in Europa. Già attiva in otto Paesi europei, la società controllata da Fca Bank, specializzata in servizi innovativi per la mobilità a 360 gradi, ha presentato a Londra i dati di crescita nel mercato del Regno Unito, illustrando le nuove sfide per il futuro.La presentazione si è svolta presso la National Gallery, nel corso di «Redesign Mobility», l’evento organizzato nell’ambito della mostra dedicata al genio di Leonardo da Vinci intitolata «Leonardo: Experience the Masterpiece», di cui Leasys è tra i main sponsor. In omaggio al talento dello straordinario inventore, il cui spirito innovativo è per Fca Bank e Leasys fonte di ispirazione, all’evento è intervenuto Klaus Busse, vice president of design Fca Emea Region, che ha aperto il convegno attraverso un excursus tra il genio di Leonardo e il design italiano di Alfa, schizzando dal vivo l’Alfa Romeo Tonale, come quintaessenza del Dna del marchio. Così come Leonardo ha sempre coniugato nelle sue creazioni l’arte e l’ingegno, anche lo stile Alfa Romeo è il risultato di un percorso fatto di ricerca creativa e di evoluzione, di tecnologia, e proporzioni, elementi che trovano un punto di incontro nella bellezza e nell’unicità dello stile del biscione.Attiva in Uk dal 2017, il numero degli ordini registrati di Leasys è aumentato significativamente, passando dai 7.000 del 2017 agli oltre 9.000 del 2019. In particolare, nel mese di novembre 2019, è stata registrata una crescita pari al 121% rispetto allo stesso mese del 2018. Forte della propria natura di mobility pioneer, Leasys ha scalato rapidamente la classifica dei top 50 del ranking Uk delle compagnie di noleggio e leasing, arrivando tra le prime 20 nel 2019 con una flotta composta da 13.150 veicoli.Nel 2019 i clienti che hanno scelto Leasys sono aumentati del 30%, l’engagement del network dei retailer è cresciuto del 15% e il broker engagement è incrementato del 50%, con l’89% di accettazione dei contratti personali e il 74% per quelli aziendali.«Leasys punta a ridefinire da leader la mobilità del futuro anche nel Regno Unito. Dopo esserci confermati come l’operatore long term e short term con la più veloce crescita in Italia, l’obiettivo è di consolidare ulteriormente la presenza di Leasys nel mercato britannico, con le nostre soluzioni all’avanguardia e gli esclusivi servizi pensati per le esigenze legate alla mobilità aziendale e privata», commenta Giacomo Carelli amministratore delegato di Fca Bank.