(Teleborsa) - La Consob comunica che AHL Partners, B&G Master Fund e Blackrock Investment, dalla data del 19 ottobre 2018, detengono una posizione ribassista su Azimut Holding rispettivamente dello 0,53%, dello 0,58% e del 2,01%.



Intanto in Borsa seduta in ribasso per la società di servizi finanziari, che passa di mano con un calo dell'1,94%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA