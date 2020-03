© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia francese,, lancia un, affermando cheo altri Paesi dell'Unione,. Lo ha detto in una intervista alla tv francese Lci, sollecitando i Paesi europei a"Nei primi tempi noi europei abbiamo reagito in ordine sparso", ha detto il Ministro, spiegando "e dimostriamo che il continente europeo èed energico, alloradi prima, se invece siamo a l'ognuno per sé,, se diciamo ad esempio all'Italia cavatevela da soli,".Il Ministro francese, in considerazione del blocco delle attività produttive e commerciali in Francia per contenere il contagio, ha lanciato anche un, proponendo unnonostante l'emergenza coronavirus. Le Maire, in particolare ha fatti riferimento ad alcuni settori quali l'agroalimentare e la grande distribuzione.