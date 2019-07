Le imprese a trazione femminile danno grande spinta al Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo quanto emerge dai dati elaborati dall', le imprese femminili del Sud, le. In Molise e in Sardegna nelle imprese a trazione femminile trova lavoro oltre il 20% degli addetti delle imprese, in Calabria quasi il 20%, in Sicilia, in Umbria e in Abruzzo quasi il 19% e più del 18% in Basilicata.Il Nord-Ovest registra 800 mila persone nelle 314 mila imprese femminili e a seguire il Centro con 302 mila imprese femminili e 710 mila addetti e un'incidenza sul totale che arriva al 15%.A fronte di questo. Infatti nelle attività guidate da donne, che r, opera una media di 2,32 persone, mentre nel totale delle imprese il numero di addetti è mediamente quasi di 4.