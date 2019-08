Le due Soyuz attraccate alla stazione spaziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La navicellasenza equipaggio, con a bordo il robot umanoide Skybot F-850 e il telescopio italo-russo Mini-EUSO, ha attraccato alle 5:09 del mattino al nodo Zvezda della stazione spaziale internazionale. L'operazione di avvicinamento e aggancio è stata condotta in modo automatico, seguita e controllata dall'equipaggio, tra cui, il quale insieme ad altri due colleghi aveva provveduto 24 ore prima allo spostamento dell'altra navicellain un diverso punto di attracco per consentire di superare il problema che aveva costretto a interrompere la manovra di arrivo della MS-14.Alle 16:42 odierne è previsto il rilascio e il rientro della capsula. Durante il rientro in atmosfera saranno testate le piccole piastrelle in ceramica poste nel bordo dello scudo termico:sta sviluppando un nuovo sistema di protezione termica per un veicolo spaziale di prossima generazione, la navetta StarShip, che necessiterà di dissipare al rientro in atmosfera più energia di quanto mai fatto da qualunque altro mezzo finora.