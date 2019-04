Le colombe fanno volare Melegatti: un milione e mezzo vendute a Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lamettono le ali astorica azienda veronese che ha rischiato ile a novembre scorso è stata salvata dagli imprenditoriUnprodotte e vendute.Lo annuncia il Presidente della Melegatti 1894,"La Pasqua è andata secondo quanto ci eravamo prefissati:prodotte con il lievito madre, che ha più di 100 anni, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto (Verona). Colombe che sono state vendute sul territorio nazionale, da, in maniera uniforme", dice soddisfatto.- "Abbiamo rimesso in piedi tutti gli impianti - prosegue -Si tratta di una prima pietra angolare, il progetto sta andando secondo le previsioni, grazie anche ai nuovi prodotti messi in commercio che hanno un'impronta più salutistica.-Archiviata la Pasqua, adesso è già tempo di pensare alla"Ci vogliamo adeguare alle nuove- spiega il Presidente - mantenendoa base di ingredienti italiani, anche a discapito dei numeri e a beneficio dei consumatori".