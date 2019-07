Le colline del Prosecco nominate patrimonio Unesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le. La proclamazione è avvenuta a Ba (Azerbaigian), in occasione della 43° sessione del Comitato del Patrimonio mondiale Unesco, con delibera unanime dei 21 Stati membri del Comitato."Il risultato prova - si legge in una nota della Farnesina - lache ha visto coinvolti, insieme con la Farnesina, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, la Regione Veneto e il Comitato promotore della candidatura"."Le splendide Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono da oggi il", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Con la decisone dell'apposito Comitato di selezione Unesco, si riconosce il valore universale di un paesaggio culturale e agricolo unico, scaturito da una straordinaria, sapiente interazione tra un'attività produttiva di eccellenza e la natura di un territorio affascinante", conclude il ministro."Con l'atteso pronunciamento dell'Unesco sul Prosecco Patrimonio dell'Umanità, il Made in Italy a tavola si conferma una realtà da primato in Europa e nel mondo dopo i successi già ottenuti con la Dieta Mediterranea, l'arte della pizza e la vite di Pantelleria", è il commento della"È un risultato straordinario, atteso da tempo, motivo di orgoglio non solo per il Veneto ma per l'Italia intera. Un riconoscimento per l'unicità del territorio e del suo prodotto principe, la sua valenza economica ma anche culturale, agricola, paesaggistica e turistica. Vengono finalmente valorizzate colline vitate, uniche, inconfondibili, che tutto il mondo apprezza, così come il prosecco prodotto dalle sue uve", ha aggiunto"Un riconoscimento dovuto alla pervicacia del presidente Zaia: l'aveva promesso e l'ha ottenuto", ha ricordato. "La proclamazione chiude un circuito ideale che parte dalle Dolomiti e prosegue con Venezia e la sua laguna, andando a colmare la cesura preesistente fra le nostre montagne, le colline e il patrimonio lagunare. Un percorso costituito da siti Unesco che, proseguendo con Vicenza, Verona e Padova, copre il territorio regionale quasi completamente. Oggi - conclude Michielli - possiamo affermare con soddisfazione di essere una regione Patrimonio mondiale dell'umanità".