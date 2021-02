© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, anche se gli indici del Vecchio Continente stannodall'apertura in forte calo, in scia ai risultati negativi di Wall Street e borse asiatiche. A pesare sull'andamento dei mercati globali continua a essere il sell-off dei titoli di Stato.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,88 dollari per barile, in calo dell'1,02%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +104 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,78%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,25%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,42%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,40%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.002 punti.In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,68%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,63%).Apprezzabile rialzo (+1,18%) a Milano per il comparto utility.Nel listino, i settori costruzioni (-1,79%), petrolio (-1,74%) e media (-1,63%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Enel (+1,66%), Moncler (+0,90%), Ferrari (+0,85%) e A2A (+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -3,84%.Crolla Tenaris, con una flessione del 2,74%.Si concentrano le vendite su ENI, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su Buzzi Unicem, che registra un ribasso dell'1,68%.di Milano, Fincantieri (+1,30%), Piaggio (+0,58%) e Mutuionline (+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.Vendite a piene mani su Tinexta, che soffre un decremento del 2,35%.Pessima performance per Biesse, che registra un ribasso del 2,14%.Seduta negativa per Sanlorenzo, che mostra una perdita dell'1,83%.