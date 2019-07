(Teleborsa) - Seduta con segni misti per i titoli del comparto bancario che correggono dopo il rally della vigilia sostenuto dalle prospettive di uno spread BTP-Bund che si attesta intorno a quota 200 punti base.



Tra i player del settore, si registrano limature per UBI e Unicredit che viaggiano sotto la parità. In tenuta, invece, Banco BPM che balza di oltre l'1%, mentre BPER Banca e Intesa SanPaolo mostrano rialzi frazionali. FinecoBank sale appena dello 0,19%. © RIPRODUZIONE RISERVATA