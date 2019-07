Lavoro, Unioncamere: a luglio previste 428 mila assunzioni delle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sul fronteSecondo il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, a luglio saranno attivati oltrein più rispetto alloConsiderando(luglio-settembre) i contratti previsti supererebbero quotaOcchio però alleIl bollettino Excelsior, infatti, segnala ancora una volta la difficoltà delle imprese di trovare personale con le qualifiche ricercate."A– spiega lo studio – si rileva come nelle aree a maggior vocazione distrettuale si registrano maggiori difficoltà nel reperire figure in ingresso,In particolare, lamentano difficoltà di reperimento alcuni comparti altamente specializzati dell'industria, ma anche nel settore(rispettivamente nel 50%, 43%, 41% e 39% dei casi), e nei servizi legati(46%).Difficili da reperire sono gli specialisti(54,8% dei casi) come pure i tecnici in campo ingegneristico (59,8%) e quelli del ramo telematico e delle telecomunicazioni (55,8%). Le aziende hanno quindi maggiore difficoltà a reperire candidati in possesso di lauree ado (48% entrate di difficile reperimento)