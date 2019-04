Lavoro, Uil: nel I trimestre 2019 +6,1% richieste di cassa integrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con circasecondo le stime Uil,rispetto allo stesso periodo del 2018. È quanto afferma in una notasecondo la quale l'incremento delle richieste ha interessato sia la cassa integrazione straordinaria che di quella ordinaria."Tali dati – spiega la sindacalista – evidenziano, ancora una volta, come l'assenza di politiche di sviluppo e iinfluenzano negativamente l'andamento del nostro sistema produttivo e, conseguentemente, dell'occupazione. Infatti, oltre alla crescita delle richieste di integrazione salariale,segnalando l'espulsione dal mercato del lavoro di un numero crescente di lavoratrici e lavoratori. Ribadiamo, quindi, la necessità di investimenti pubblici per dare fiato all'economia e al lavoro".