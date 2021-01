© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Iche emergono dal rapportosulsono a dir poco agghiaccianti: l'occupazione giovanile è tra le più colpite con 2 milioni di Neet, insieme a quella femminile dove quasi una donna su due è inoccupata. Per oltre 10 milioni di lavoratori, il 77,5% del totale, si è verificato il mancato rinnovo dei contratti con un aumento significativo della povertà e delle disuguaglianze, anche tra Nord e dud Italia".Lo ha dichiarato in una nota, segretario generale dell'Ugl, commentando i dati pubblicati nel "Rapporto sul Mercato del lavoro e la contrattazione 2020" del Cnel, presentato oggi."Il dramma reale - ha aggiunto - è che siamo agli inizi del 2021, pertanto la situazioneIn tal senso, chiediamo subito un incontro con il Governo per discutere delle misure da adottare per scongiurare una ecatombe occupazionale. Tra leprolungare il divieto dei licenziamenti almeno per tutto il 2021. E' altresì necessario, grandi medie e piccole, le quali senza finanziamenti a fondo perduto e liquidità rischiano di non sopravvivere alla fine di questo nuovo anno".