(Teleborsa) - "Il nostro rapporto condotto in itinere attraverso gli eventi della pandemia ha risentito innanzi tutto di un elemento fondamentale: uned una interdipendenza complessiva del sistema". Così, Presidente del CNEL ha introdotto il rapporto sul mercato del lavoro, spiegando che l'analisi è stata allargata considerando anche i BES, cioè gli indicatori di benessere, e considerando il lavoro autonomo ed il sommerso.Queste innovazioni riflettono il fatto che ladel mercato del lavoro, tali da indurre una discontinuità rispetto al passato", ha sottolineato Treu citando i diversi connotati che oggi assumono leed i", ha affermato il Presidente del CNEL, tenendo conto dell'incertezza che continua a sovrastare nostre vite e del bisogno protezione".La crisi drammatica prodotta dal Covid - ha aggiunto - colpisce in modo diverso i vari settori, in particolare settori ad alta intensità di relazioni personali come il turismo, la ristorazione, le attività di cura ed i servizi in genere", ha affermato l'ex Ministro del lavoro, aggiungendo che la pandemia, sia negli ammortizzatori sia del reddito di cittadinanza."La esplosione del lavoro digitale a distanza ha modificato i luoghi e il tempo delle attività umane" così come "la necessità di integrare fra loro politiche del lavoro, istituti della salute e cambiamenti del contesto socioeconomico", mettendo in primo piano l'urgenza di "mettere in atto politiche ein due settori storicamente divisi come" e di