Lavoro, stanziati 140 milioni a Fondo solidarietà artigiani

(Teleborsa) - Firmato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando il Decreto interministeriale che assegna 140 milioni di euro al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano (FSBA).



Come già avvenuto in passato, il Ministero assieme al MEF è intervenuto a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte al Fondo, che potranno essere supportati tramite prestazioni integrative.



Le risorse saranno trasferite al Fondo con successivi decreti adottati da entrambi i Ministeri, previo monitoraggio da parte del Fondo stesso sull'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate e comunicate al Ministero del Lavoro.



Si tratta di un altro passo concreto a favore del welfare e più nello specifico degli artigiani del Paese, che segue quanto avvenuto a fine febbraio scorso, quando il ministro Orlando aveva firmato un decreto di variazione dei capitoli di bilancio che ha permesso la velocizzazione del trasferimento delle risorse proprio al fondo bilaterale FSBA, che in tal modo ha potuto assicurare i pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale riservati ai lavoratori del settore.