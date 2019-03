Dal 18 marzo partono le Accademy di Gi Group per riqualificare i disoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono corsi gratuiti e sono utilissimi a chi, alla ricerca di un lavoro, vuole riqualificarsi per rendere il suo curriculum più appetibile sul mercato del lavoro. Operatore Meccanico, progettista CAD/CAM, manutentore elettrico, tecnico di fonderia, addetto allo stampaggio, personale specializzato alla cucitura nel tessile, tecnico per la posa di fibra ottica o per l’installazione di ponti radio: sono solo alcune delle figure professionali che la multinazionale Gi Group formerà con le sue "Academy" in partenza a breve in tutta Italia. Nell'arco del 2019 i corsi saranno ben 240 con l'obiettivo di qualificare più di 2.000 persone.I primi corsi partiranno dal 18 marzo. Possono parteciparvi disoccupati e inoccupati nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Ogni corso avrà al massimo 15 partecipanti. Per iscriversi occorre candidarsi sul sito https://www.gigroup.it/candidati/academy/ e superare il relativo iter di selezione e ammissione.Secondo i dati del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal la difficoltà delle imprese a reperire i profili idonei da inserire in azienda è salita di 6 punti raggiungendo il 31% a gennaio 2019 anche per effetto di una maggiore richiesta di profili professionali qualificati.«Alla luce dello skills shortage e del conseguente mismatch che caratterizza il mondo del lavoro, Academy è una scelta di servizio che in Gi Group si consolida quest’anno, dopo l’esperienza maturata in diversi ambiti, partita tre anni fa. Abbiamo, sperimentato come siano necessari servizi sempre più verticali e rispondenti ai bisogni complessi di imprese e candidati, specie oggi con distretti e ambiti produttivi fortemente impattatati da Industria 4.0. Da ciò deriva la nostra scelta di puntare su percorsi di formazione intensivi con focus, in particolare, sull’ultimo miglio della formazione, ovvero sulla capacità di aiutare le persone ad avere maggiori opportunità, divenendo più impiegabili e spendibili grazie all’acquisizione di competenze più specifiche di settore» spiega Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group Italia. Nel triennio 2016-2018 si sono svolti più di 200 corsi a cui hanno partecipato duemila persone: l’85% ha trovato lavoro.La prima Academy a partire (il 18 marzo) sarà in Campania e formerà "sviluppatori SAP Fiori". Dopo qualche giorno prenderanno il via i corsi in Piemonte per operatore meccanico, per progettista CAD/CAM, per manutentore elettrico. Dal primo aprile si parte anche in Toscana e in Veneto. Sul sito di Gi Group si possono trovare tutti gli elenchi.