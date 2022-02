Lavoro: rallentano le assunzioni programmate, servizi più sacrificati

(Teleborsa) - Rallenta il mercato del lavoro a febbraio, a causa delle prospettive meno incoraggianti legate ai rialzi dei costi energetici e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, nonché la persistente difficoltà a reperire manodopera. In base all'ultimo Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, su un campione di 88mila imprese, sono 318mila le entrate programmate dalle imprese, in diminuzione di circa 140mila unità rispetto ad inizio d'anno.

Grazie alla riapertura di tutte le attività economiche, però, il dato si conferma in marcato aumento rispetto alle 102mila di febbraio 2021 (+47%), quando erano in vigore più ampie restrizioni per il contenimento della pandemia e la campagna vaccinale era ancora agli esordi.

Le incertezze delle imprese si riflettono sul manifatturiero (-29,5%) e sulle costruzioni (-20,7%). Ancora più accentuata la diminuzione dei contratti programmati dai servizi (-32,5%ì) e in particolare dal commercio (-43,7%), sul quale si riflette la maggiore cautela nei consumi delle famiglie per i rincari dei prezzi, a cominciare da quelli energetici.

L'industria ha in programma di attivare 110mila contratti, di cui 36mila nelle costruzioni e 74 mila nel manifatturiero. Sono alla ricerca di personale soprattutto le imprese della meccatronica con 20mila entrate e quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo che prevedono 17mila entrate. Il terziario nel complesso prevede oltre 207mila contratti, con il turismo che tiene rispetto a gennaio (+400 unità) ed i servizi alle persone (38mila), il commercio (35mila) ed i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (25mila)in crescita.

I contratti a tempo determinato si confermano la forma maggiormente proposta con 167mila unità, pari al 52,7% del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (72mila unità, 22,6%), quelli in somministrazione (31mila, circa il 10%). L'apprendistato è offerto a 13mila posizioni pari al 4,3%.

Continua a crescere la difficoltà di reperimento della manodopera segnalata dalle imprese, che riguarda oltre il 40% delle entrate programmate, in aumento di un ulteriore punto percentuale rispetto a gennaio. La mancanza di candidati è la causa principale del mismatch (22,9%), seguita dalla preparazione inadeguata (13,9%) e da altri motivi (3,5%). A livello settoriale le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo segnalano una maggiore difficoltà a reperire il personale ricercato pari al 54,6%, seguite dalle costruzioni (51,7%) e dalla meccatronica (49,4%); per il comparto terziario si evidenziano informatica e telecomunicazioni e i servizi alle persone con una quota di difficoltà a reperire i profili ricercati pari rispettivamente a 43,8% e 43,3%.

Sale a febbraio la domanda delle imprese rivolta ai giovani. In questo mese riguarda circa 85mila contratti, pari al 27% del totale, in crescita di 2 punti percentuali rispetto a gennaio.