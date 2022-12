Lavoro, "Quitfluencer" è una delle nuove parole nella Treccani 2022: chi sono gli «influencer delle dimissioni»

«Chi, dimettendosi dal posto di lavoro, col suo esempio spinge altri colleghi a fare lo stesso». Sono i "quitfluencer", gli influencer delle dimissioni. Un fenomeno che nel 2022 ha raggiunto dimensioni importanti tanto da diventare che da oggi entra ufficialmente nel vocabolario Treccani, nella rosa dei neologismi per il 2022.

Le grandi dimissioni, un effetto domino

Una parola che nasce sulla scia del fenomeno - targato Usa ma che gradualmente ha raggiunto anche il vecchio continente - delle Grandi dimissioni, intercettato recentemente da una ricerca curata da Adecco, 'Global Workforce of the Future'.

Secondo lo studio pubblicato a ottobre, quello dei quitfluencer era un trend in rapida ascesa: più di due terzi dei lavoratori (il 70%) infatti prendono in considerazione l'idea di licenziarsi se vedono altri farlo, e addirittura il 50% lascia effettivamente il posto di lavoro. Un vero e proprio "effetto domino", che tocca soprattutto i giovani, con il 25% di probabilità in più di essere influenzati in questo senso perché sono "più attenti al clima e ai valori presenti in azienda" come aveva spiegato a Andrea Malacrida, Country Manager del Gruppo.

