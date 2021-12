Lavoro povero, Orlando: rafforzare contrattazione o salario minimo

(Teleborsa) - Contro la crescita del lavoro povero "abbiamo un'occasione che è la direttiva europea sul salario minimo, dove si dirà che ogni Paese dovrà decidere se affidarsi alla contrattazione, avere un salario minimo o combinare i due strumenti". Lo ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

"Io credo sia importante difendere la contrattazione come strumento di difesa dei diritti dei lavoratori, ma oggi - ha spiegato - bisogna prendere atto che non funziona come in passato. C'è stata una crescita di contratti pirata. E quindi non può esserci un veto. Se ne esce o rafforzando la contrattazione con regole sulla rappresentanza, oppure lo strumento che resta e' il salario minimo. Che può essere la risposta specie per ambiti meno sindacalizzati.

E' urgente trovare un accordo mentre si investe con il PNRR, poichè si rischia che poco o nulla finisca nei salari dei lavoratori".