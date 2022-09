Lavoro, Parlamento Ue approva salario minimo

(Teleborsa) -adeguati nell'Ue. Secondo quanto riporta un comunicato, la, concordata acon il Consiglio, definisce i requisiti essenziali per l'adeguatezza dei salari minimi garantiti, come stabilito dalle leggi nazionali e/o dai contratti collettivi.La legge vuole inoltre migliorare l'accesso effettivo deiIl testo è stato approvato conIn dettaglio, la direttiva Ue sul Salario minimo, concordata a giugno con il Consiglio,. Il testo definisce inoltre i requisiti essenziali per l'adeguatezza dei salari minimi garantiti, come stabilito dalle leggi nazionali e/o dai contratti collettivi, migliorando cosi' l'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo.La nuova direttiva si applicheràIl testo chiede inoltre che la contrattazione collettiva sia promossa e rafforzata sulla base delle nuove regole e che gli Stati membri in cui meno dell'80% dei lavoratori e' interessato dalla contrattazione collettiva stabiliscano un piano d'azione per aumentare tale percentuale.

Il testo infine introduce l'obbligo per i Paesi Ue di istituire un sistema di monitoraggio affidabile, nonchè controlli e ispezioni sul campo, "per garantire conformità e contrastare i subappalti abusivi, il lavoro autonomo fittizio, gli straordinari non registrati o la maggiore intensità di lavoro".