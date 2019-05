Lavoro, pari diritti per donne e uomini solo in 6 Paesi nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Esistonoin cui si può asserire che. Questi sono Francia, Belgio, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo e Svezia. Nel resto degli Stati le donne soffrono svantaggi.. Nonostante questo traguardo, il nostro valore resta comunque tra i meno lodevoli a livello europeo., un gender gap che, nelle regioni settentrionali, si esplicita con unoA rendere nota la "discriminazione" è la Banca Mondiale, che pubblica il rapporto "Women, business and the law 2019", in cui si rende palese il dislivello tra i due generi ed emerge cheLo studio ha preso in considerazione lee tenuto inche misurano la parità o meno dei diritti tra i due sessi, assegnando per ogni voce un punteggio da 0 a 100. La media del campione è stata di 74 punti, con i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente che hanno ricevuto i risultati peggiori.Il primo degli otto elementi di valutazione è stato il ""ovvero la libertà di movimento di uomini e donne, indicatore in cui Paesi come Iran, Iraq, Arabia Saudita, Brunei e Cameron non hanno raggiunto nemmeno i 50 punti.Il secondo è stato ", indicatore influenzato grandemente dalla presenza o meno di norme contro le molestie sessuali, presenti in solo 35 Paesi, e il terzo ", sulle possibilità di effettuare lavori pagati in tutti gli ambiti.Il quarto punto analizza ilparametro calibrato sulle norme che regolano il matrimonio nonché dalle leggi che puniscono le violenze domestiche, mentre il quinto tocca, con il titolola presenza di norme che tutelano il lavoro dopo la gravidanza.Infine vi sono il, che si focalizza sulle reali opportunità di una donna di gestire un'attività in proprio, a partire dall'accesso ai finanziamenti, il ", per il diritto di proprietà e di ereditarietà, e il, ultimo indicatore che confronta le condizioni pensionistiche di donne e uomini.