(Teleborsa) -provocata dall'si infrange in modo violento sulle. Neidel 2020, oltre(in maggioranza donne) hanno dovuto abbandonare laa causa della crisi innescata dalla pandemia, cui si aggiungonosu una platea dibloccati dal primo lockdown (dati al 3maggio 2020).Questa ladel settore professionale che emerge dal "V Rapporto sulle libere professioni in Italia 2020", curato dall'Osservatorio libere professioni di Confprofessioni, coordinato dapresentato oggi a Milano in diretta streamingcon la partecipazione di, presidente del Cnel; del viceministro dell'Economia,; del sottosegretario alLavoro,; del vicepresidente della commissione Finanze della camera, Alberto Gusmeroli; del capogruppo di ForzaItalia alla Camera,; didella commissione parlamentare per la semplificazione e didella commissione Bilancio della Camera.I settori professionali più colpiti sono quelli legati alcon un calo di quasi il 14% nel primo trimestre del 2020 e si registrano significative contrazioni anche tra le professioni dell'area tecnica (-5,7%) e amministrativa (-2,5%). Pesante anche il bilancio per i professionisti, datori di lavoro che nel primo trimestre del 2020 registrano una flessione del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La contrazione insiste prevalentemente nel Nord Italia (-23,9%), dove scende anche il numero di liberi professionisti senza dipendenti, e nel Centro Italia (-28,3%). In netta controtendenza il Sud Italia, dove la variazione risulta invece positiva per entrambe le componenti e a crescere è soprattutto il numero di datori di lavoro (+15,9%)."L'impatto del Covid 19 sul lavoro indipendente - commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - e`. Nei primi sei mesi del 2020 l'intero comparto perde circaTale flessione va valutata tenendo d'occhio anche le dinamiche di lungo periodo. Per ragioni strutturali,(-735 mila lavoratori circa), colpito da una silenziosa rivoluzione interna nei flussi di entrata e di uscita. Nelle fasce di eta` più giovani mancano all'appello quasi 1 milione di persone: un crollo solo in parte compensato dalle fasce di eta` più` anziane e dai nuovi ingressi dei laureati (+372 mila), che di norma si vanno a collocare tra i liberi professionisti".