(Teleborsa) - "Aha registrato un. All'apparenza un dato positivo, considerata lama che è stato determinato in gran parte da fattori esterni al mercato del lavoro: dalal massiccio ricorso allaUna situazione che fa pensare alprima della".E' quanto emerge dall'curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione nelledal dicembre 2014, all'inizio dellache ha profondamente modificato ilin questo importantissimo segmento di- si legge - "coprono orma. Ilevidente èdopo cinque anni. A novembre l'incremento, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, è stato appena percettibile, segnandoMa, va sottolineato ancora una volta, solo grazie all'azione pubblica a difesa dell'occupazione. A novembre leanno su anno, registrano infatti un. Dato quasi perfettamente bilanciato dalla altrettanto brusca riduzione delle assunzioni, in diminuzione tendenziale delIn linea con gli anni precedenti, infine, lail tempo indeterminato, nettamente predominante fino a pochi anni fa, rappresenta solo poco più della metà totale ormai, per la precisione ilSegno prima di tutto che il contrattosi sta dimostrando il più adatto alle esigenze diesigenze che ne costituiscono un punto di forza non secondario. Ma nel contempo anche del persistere, e non potrebbe essere altrimenti, di unaPer avere ilnell'anno appena trascorso - conclude la nota -qualche settimana. Undal punto di vista statistico che però non riuscirà a far spostare l'obiettivo dal momento nel qualesaranno chiamate a fare icon l'andamento e le prospettive economiche. Solo in quel momento – sottolinea l'Osservatorio lavoro della CNA - si potrà conoscere quanto effettivamente l'emergenza sanitaria avrà affettoe, in particolare, nelle