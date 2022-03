Lavoro, Orlando apre a estensione clausola 30% donne su assunzioni

Martedì 8 Marzo 2022, 20:00







(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando apre all'estensione della clausola del 30% di donne sulle assunzioni attualmente prevista per le assunzioni effettuate nell'ambito del PNRR. Una regola che - secondo il Ministro - "sta dando qualche primo segnale positivo" e "potrebbe avere carattere più generale se introduciamo questa misura a tutte le gare della pubblica amministrazione".



Orlando ha ricordato che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la parità di genere sono obiettivi trasversali del PNRR ed occorre "favorire una piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro", anche "attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell'imprenditorialità femminile".



"Il lavoro per la donna è doppio sempre" ha ricordato il Ministro, auspicando un riconoscimento nei percorsi che portano alla pensione. In questa direzione la proroga di Opzione Donna che andrebbe resa strutturale.