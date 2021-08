Lavoro, Orlando: 9 agosto incontro con le parti sociali per riforma degli ammortizzatori sociali

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato lunedì 9 agosto alle ore 15.30 le parti sociali per la presentazione del documento sulla riforma degli ammortizzatori sociali. L'incontro si svolgerà in videoconferenza. Nel frattempo il ministro ha inviato ai sindacati una bozza del documento che intende discutere che prevede uno strumento ad hoc per i lavoratori dello spettacolo e più tutele per precari e anche autonomi, in attesa di valutare il funzionamento del nuovo Iscro, una sorta di Cig per i lavoratori indipendenti, per decidere un'eventuale stabilizzazione.



Tra le misure spazio anche all'accesso al programma Gol per chi chiude la partita Iva, più giorni di malattia in caso di patologie gravi o oncologiche, più tutele per la maternità, oltre all'estensione dell'equo compenso a tutti i bandi e le selezioni della Pa legati al PNRR. Aumentare "il grado di equità generale del sistema " e disegnare un sistema in cui "non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale", attraverso un "universalismo differenziato", ad esempio per dimensioni delle aziende. Sono i "principi guida" contenuti nella bozza della riforma.