Lavoro, occupazione in picchiata: crescono timori e incognite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Preoccupano i dati suldiffusi dall'Istat. Nel mese difase clou del lockdown, gli occupati sono, infatti, calati diunità. "E' l'ulteriore conferma, dopo quanto già emerso dall'andamento delle richieste di cassa integrazione, di come ci sia un'emergenza lavoro che segue da vicino il crollo del PIL". Questo il commento dell'Ufficio Studi diIn due mesi - marzo e aprile - si sono persi quasiposti di lavoro, calo che non si era registrato con queste tempistiche neanche negli anni delle due recessioni. L'assenza di- continua la nota - ha portato ad uno spostamento forzato di gran parte di queste persone, molte delle quali presumibilmente occupate in attività stagionali, versoInoltre, nello stesso breve arco di tempo quasihanno cessato di svolgere una ricerca di lavoro.Unoche potrebbe ancora peggiorare. "Ciò si riflette - prosegue Confcommercio - in una riduzione di quasi 1,2 milioni di persone presenti nel mercato del lavoro, cifra che potrebbe crescere appena verranno a cessare i vincoli sui licenziamenti e se una frazione cospicua degli indipendenti decidesse di chiudere definitivamente la propria attivita'. L'atteso rimbalzo dell'attivita' produttiva a maggio potrebbe, infatti, risultare largamente insufficiente a riportare vitalita' nel mercato del lavoro mettano in campo tutte le misure possibili per il rilancio dell'economia, per evitare un ulteriore abnorme aumento di queste evidenze con conseguenze non del tutto prevedibili sui redditi delle famiglie e sul sistema socio-economico.Allarme anche danel segnalare che il preoccupante dato di oggi fotografa un calo in cui "tutte le componenti sono coinvolte ma in percentuale la caduta coinvolge maggiormente iche registrano un -1,3% e che hanno perduto 110mila occupati da gennaio: per questa tipologia di lavoratori il virus ha avuto un effetto acceleratore rispetto ad una tendenza che si manifesta da diversi anni. Diminuisce anche il numero di persone in cerca di lavoro, scoraggiate dal momento di forteIn questo quadro, secondo Confesercenti, è assolutamente necessario intervenire perrendendo immediatamente disponibili i ristori a fondo perduto, la liquidità agevolata e le risorse per la cassa integrazione, che stentano ad arrivare. Bisogna intervenire, però, anche per