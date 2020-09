Lavoro, occupazione giù nel 2° trimestre effetto Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -caratterizzato danel secondo trimestre dell'anno, a causa della pandemia di Covid-19 e del prolungato lockdown. Uno scenario caratterizzato dalla, che porta il cumulato al 30 giugno arispetto ai primi sei mesi del 2019. Di questi154 mila posizioni si registrano fra i contratti ae -424 mila aIl calo è dovuto a una diminuzione di 1 milione 567 mila attivazioni di rapporti di lavoro dipendente (-362 mila a tempo indeterminato e -1 milione 205 mila a termine) e un calo di 988 mila cessazioni (-207 mila a tempo indeterminato e -781 mila a termine).E' quanto emerge dalla consueta Nota trimestrale di Istat, Ministero Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL, secondo cui le posizioni perse si registranoe meno in agricoltura (-8 mila posizioni) e nell'industria (-66 mila posizioni).E' il comparto della far registrare ladi posizioni (-273 mila), seguito dal(-52 mila). Segno positivo per iche mostrano una crescita di 6 mila posizioni, soprattutto in seguito al Dpcm del 9 marzo che ha disposto la sospensione delle attività scolastiche e formative.è in calo nel secondo trimestre(-1,2 punti in tre mesi).misurato in termini di ULA (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) subisce unasia congiunturaleche annua (-17%), come conseguenza dellaa seguito delle notevoli perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria.Diminuisce sia( -2,1% in termini sia di occupati e -3,9% sia di posizioni lavorative), che il(-101 mila occupati, -1,9%).