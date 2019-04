Lavoro, nel 2018 irregolari 2 aziende su 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo scorso anno, sono statele aziende in cui gli ispettori del lavoro, il 70% di quelle su cui sono stati condotti e definiti gli accertamenti. Unin più di quanto si registrava nel 2017.Questi i dati 2018 del Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale dell'Ispettorato del Lavoro. OltreGrazie all'attività dell'Ispettorato sono emerse. Individuati poiLa maggiore incidenza del fenomeno è stata registrata inQuanto alla: servizi di alloggio e ristorazione (10.082 lavoratori in nero, pari a circa il 54% degli accertamenti definiti), commercio (4.722/28%), edilizia (4.710/16%), attività manifatturiere (4.191/39%), agricoltura (3.349/51%).