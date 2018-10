Lavoro: nei primi nove mesi calano gli infortuni, ma ci sono più morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i casi di infortunio denunciati all'sono stati 469.008(-0,5% rispetto allo stesso periodo del 2017),(+8,5%). Le patologie di origine professionale denunciate sono state 44.083 (+1,8%). Lo ha reso noto l'Lecon esito mortale presentate all'Istituto nei primi nove mesi di quest'anno sono state 834, 65 in più rispetto alle 769 denunciate nel 2017 tra gennaio e settembre (+8,5%). L'aumento è dovuto soprattutto all'elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017 (109 contro 65). Nel solo mese di, infatti, si è contato lo stesso numero di vittime (36) in incidenti plurimi dell'intero periodo gennaio-settembre 2017. Alcuni casi sono dovuti a incidenti "plurimi", ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori.allo scorso 30 settembre hanno evidenziato, a livello nazionale,, passati da 401.474 a 398.759 (-0,7%), mentre quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un incremento pari allo 0,3%,Trailnella gestione Industria e servizi (dai 375.499 del 2017 ai 373.670 casi del 2018), del 2,4% in Agricoltura (da 25.219 a 24.610) e del -0,1% nel Conto Stato (da 70.800 a 70.728).L'analisi territoriale evidenzia una sostanziale stabilità delle denunce di infortunio sul lavoro nel(-0,01%), una diminuzione al(-2%), al(-0,5%) e nelle(-3,1%), e un lieve aumento nel(+0,4%).(-9,2%), la(-5,0%) e(-4,1%), mentre gli incrementi maggiori sono quelli rilevati in(+4,1%), nella Provincia autonoma di Bolzano (+4,0%) e in Molise (+2,4%).Ilrilevato nel confronto tra i primi nove mesi del 2017 e del 2018 è legato quasi esclusivamente alla componente femminile, che registra un calo pari all'1,5% (da 167.631 a 165.145), rispetto al -0,01% di quella maschile (da 303.887 a 303.863). La diminuzione ha interessato gli infortuni dei lavoratori italiani (-1,7%) e di quelli comunitari (-0,4%), mentre per i lavoratori extracomunitari l'aumento è stato dell'8,0%.(-4,1%) ei (-1,4%). Viceversa, le classi fino a 29 anni e 60-69 anni registrano un aumento pari, rispettivamente, al +3,5% e al +5,2%.