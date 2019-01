Lavoro, nei primi 11 mesi +325 mila assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono state(periodo gennaio-novembre) effettuate nel privato dai datori di lavoro. Si tratta di unapari ad un +sullo stesso periodo del 2017. E' quanto emerge dall'Osservatorio dell'INPS sul precariatoIn crescita risultano tutte le componenti: contratti a+5,9%, contratti a+4,3%, contratti di+11,9%,+6,3%, contratti in+2,4% e contratti+7,7%. Per le assunzioni in somministrazione e a tempo determinato la fase di crescita si è conclusa ad agosto.o (+69,3%, +186 mila ), incentivato anche dalle misure a favore dei giovani previste dalla legge di Bilancio 2018, mentre risultanoalla conclusione del periodo formativo (-15%, -10. mila), riconducibile alla scadenza nel 2018 del triennio formativo degli apprendisti assunti nel 2015, anno in cui, a causa della concorrenza dell'esonero triennale, per le assunzioni in apprendistato era stata registrata una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.Lenel complesso sono state, in aumento rispetto all'anno precedente (+8,8%, +508 mila). Iltra assunzioni e cessazioni, pari a, è inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+807.000).La consistenza dei lavoratori impiegati con(CPO), a novembre 2018 si attesta intorno alle 18.000 unità (erano poco più di 15.000 a novembre 2017); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 240 euro.