Lavoro, MISE in trincea su 138 tavoli a conferma sofferenza comparto produttivo

(Teleborsa) - Condi, continua a soffrire il comparto produttivo italiano. Fonti del MISE, infatti, sottolineano come la "Struttura per la Crisi d'impresa" stia lavorando su, per un totale diTra le vertenze più note, compaiono quelle di, in corso da tempo, ma le difficoltà sono molte e si estendono su diversi settori: dal siderurgico all'agroalimentare, passando per i trasporti, soprattutto quelli su ferro, e alla grande distribuzione organizzata.Duque, un'agenda fitta per il MISE, che vede occupate tutte le caselle del calendario fino al. Tra i tavoli da seguire, quello coni. Rimandata ad inizio 2019 anche la crisi Alitalia, il cui progetto di risoluzione sarà discusso a fine gennaio.