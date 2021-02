© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Governo, Landini: blocco licenziamenti e protezione lavoratori o sarà bomba sociale "Vogliamo rimettere al centro il lavoro e anche laLae, nell'immediato, la proroga del, altriment. Il segretario generale della Cgil,, ospite della trasmissione "In Mezz'ora in più" su Rai 3 indica le priorità del dibattito con il governo, in vista dell'incontro di Mario Draghi con le parti sociali."Vogliamo, e anche la qualità del lavoro stesso", afferma il sindacalista, sollecitando unache colga le tipicità dei vari settori produttivi e la"Prima di vedere come va a finire, la giocherei la partita dellai", sottolinea Landini, spiegando che va inquadrata nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali.Il leader della Cgil è "d'accordo con Draghi" nel dire, ma "servono politiche attive per il lavoro" e. "Se una persona che lavora è povera, vuol dire che il sistema non funziona", afferma Landini, ribadendo che il reddito di cittadinanza serve per combattere la povertà, non è una politica attiva per il lavoro.Quanto al fisco, Landiniin favore di una. "La riforma fiscale - afferma - deve essere a vantaggio del mondo del lavoro e dei suoi diritti" ed "è giusto rimettere mano al sistema fiscale, ma non nell'idea che tutti pagano meno, ma nell'idea che tutti pagano combattendo l'evasione fiscale. Ognuno deve pagare in base a quello che ha e alla sua capacità contributiva".