(Teleborsa) -dell'che crolla al livello più basso dall'inizio delle rilevazioni Istat nel 2004. Le stime provvisorie dell'occupazione a luglio confermanosu imprenditori e autonomi: dal mese di febbraio, ultimo dato prima dela luglio se ne contanoCosìcommenta il dato odierno diffuso dall'su occupati e disoccupati relativi al mese diIl dato - si legge nella nota ufficiale -e specifica meglio i caratteri dellain corso. In primo luogo, nella sua intensità. Nonostantesia il primo mese di aumento dell'occupazione dopo 4 mesi di riduzioni continuative, in cui si sono per, lo scarto conresta elevato:occupati in meno, ilE a pesare è proprio la crisi di: mentre sul mese i dipendenti aumentano di(di cui 138mila permanenti) gli indipendenti diminuiscono di; rispetto a luglioentrambe le componenti calano, ma la flessione dei dipendenti è pari all'1,8%, quella degli indipendenti al 4,5%. Se osserviamo i dati dal 2004, anno di avvio della presente indagine sulle forze di lavoro, si rileva come il numero dei lavoratori sia crollato: 1,239 milioni in meno – il 20% – collocando questo dato di luglio tra i più bassi di sempre"."Ilha esacerbato le dinamiche strutturali già operanti, mettendo ancora più a nudo alcune contraddizioni della nostra economia", spiega, Segretario Nazionale di"Mentre per ille misure di sostegno hanno contenuto il tracollo, la rete di protezione messa a disposizione delsi è rivelata insufficiente"-Bisogna correre in. "È urgenteLe micro e piccole imprese necessitano di alcuni interventi specifici di supporto, per frenare questa emorragia ma anche e soprattutto per creare occasioni di rilancio. I sostegni introdotti fino ad oggi hanno forse alleviato l'impatto della crisi, ma serve evidentemente di più", conclude Bussoni. "Dobbiamo riformareper renderli più flessibili e a misura di impresa, ed usare con efficacia le risorse europee per finanziare l'innovazione del sistema economico italiano, accompagnando le piccole imprese alla