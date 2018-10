Lavoro, l'INPS conferma una stabilizzazione dei rapporti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel settore privato nei primi 8 mesi del 2018, ma irispetto all'anno precedente.Lo rivela l'Osservatorio sul precariato dell', secondo cui nei primo otto mesi dell'anno le assunzioni (+7%) sono cresciute più che proporzionalmente rispetto alle cessazioni (+10,55) rispetto al 2017. Si attesta così afra i neoassunti (poco più di 5 milioni) e coloro che hanno chiuso un contratto (4,1 milioni). Un numero che risulta in rallentamento rispetto al pari periodo dell'anno precedente (a fine agosto 2017 erano 951 mila).L'analisi della tipologia di contratto evidenzia: i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 3,1%, tempo determinato +6,5%, apprendistato +12,5%, stagionali +4,1%, somministrazione +12,3% e contratti intermittenti +7,3%.Si conferma anche l'aumento delle(+119 mila) con un fortissimoalla conclusione del periodo formativo (-17,3%). Questa flessione - spiega l'INPS - può essere legata alla scadenza nel 2018 del triennio formativo degli apprendisti assunti nel 2015, anno in cui, a causa della possibilità di utilizzo dell'esonero triennale, le assunzioni in apprendistato hanno registrato una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.