Lavoro, l'11,8% degli occupati italiani è povero. Orlando: "Al vaglio ipotesi salario minimo"

(Teleborsa) - Garantire minimi salari adeguati per combattere la povertà lavorativa tra i lavoratori dipendenti, potenziare l'azione di vigilanza documentale basata sui dati che le imprese e i lavoratori comunicano alle Amministrazioni pubbliche, introdurre un 'in-work benefit' che permetterebbe di aiutare chi si trova in situazione di difficoltà economica e incentiverebbe il lavoro regolare, incentivare il rispetto delle norme da parte delle aziende e aumentare la consapevolezza di lavoratori e imprese, promuovere una revisione dell'indicatore Ue di povertà lavorativa. Queste le cinque proposte emerse dal Gruppo di lavoro "Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa", istituito dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

"Il quadro che emerge dalla Relazione evidenzia come avere un lavoro non sempre basta per evitare di cadere in povertà – afferma Orlando –. Una strategia di lotta alla povertà lavorativa richiede una molteplicità di strumenti per sostenere i redditi individuali, aumentare il numero di percettori di reddito, e assicurare un sistema redistributivo ben mirato". Orlando ha ricordato i numerosi segnali già dati con la Legge di Bilancio, con la riduzione dell'uso arbitrario dei tirocini e con l'introduzione del Fondo per la parità di retribuzione tra uomo e donna. Senza contare, ha aggiunto, il prossimo varo della Direttiva UE sul salario minimo che offrirà supporto anche contro il lavoro povero. "Continueremo, – ha assicurato il ministro – con ancora più determinazione, sulla strada intrapresa considerando che la pandemia da Covid-19 ha accentuato il fenomeno, esponendo a più alti rischi di disoccupazione chi aveva contratti atipici e riducendo il reddito disponibile di chi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure emergenziali introdotte per far fronte alle conseguenze della recessione".

POVERTÀ LAVORATIVA IN ITALIA – Lavorare non è sempre sufficiente per non essere poveri, e questo non è vero solo in Italia. Nel nostro Paese, però, il fenomeno della povertà lavorativa è più marcato che negli altri Stati europei: l'indicatore prodotto da Eurostat (l'ufficio europeo di statistica) e adottato dall'Unione Europea mostra che nel 2019 l'11,8% dei lavoratori italiani era povero, contro una media europea del 9,2%. La percentuale di lavoratori poveri è notevolmente aumentata negli scorsi 15 anni. L'indicatore europeo rileva nel 2017 in Italia un'incidenza della povertà lavorativa (quota di poveri "familiari" fra chi lavora almeno 7 mesi) pari al 12,3% in netta crescita dal 9,4% del 2006. Se però nel calcolo si includono tutti quelli che sono stati occupati almeno 1 mese e che reputano il lavoro come il loro status prevalente, il dato cresce al 13,2% e 10,3%, rispettivamente nel 2017 e nel 2006. La pandemia da Covid-19 ha presumibilmente esacerbato il fenomeno, esponendo a più alti rischi di disoccupazione chi aveva contratti atipici e riducendo il reddito disponibile di chi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure emergenziali introdotte per far fronte alle conseguenze della recessione. Guardando al reddito da lavoro annuo netto la quota di lavoratori con retribuzioni individuali inferiori al 60% della retribuzione mediana risulta, nel 2017, pari al 16,5% fra gli uomini e al 27,8% tra le donne (è il 22,2% in totale, in forte crescita dal 17,7% del 2006). Il quadro redistributivo avvantaggia unicamente i dipendenti, che versano a loro carico una minore aliquota contributiva rispetto agli autonomi e sono gli unici a beneficiare degli ammortizzatori sociali. Nel caso dei dipendenti, infatti, il rischio di bassa retribuzione scende dal 24,5% al 19,7% quando si considerano imposte e contributi mentre per gli autonomi tale rischio sale dal 23,0% al 25,1% in seguito alla redistribuzione dato che cambia la loro posizione relativa rispetto alla retribuzione mediana (dove la mediana cambia a seconda della dimensione reddituale considerata).

SALARIO MINIMO – Minimi salari adeguati – secondo quanto emerso dalla Relazione – sono una condizione necessaria (ma non sufficiente) per combattere la povertà lavorativa tra i lavoratori dipendenti. Nel caso italiano sono due le opzioni in discussione: estendere i contratti collettivi principali a tutti i lavoratori oppure introdurre un salario minimo per legge. Le due opzioni sono dibattute da tempo e si scontrano con ostacoli politici e tecnici che da anni bloccano ogni avanzamento in materia. Per questo motivo, oltre a queste due opzioni, il Gruppo di lavoro ha elaborato una terza opzione che consenta una sperimentazione di un salario minimo per legge o di griglie salariali basate sui contratti collettivi in un numero limitato di settori. Questa terza opzione, – sottolinea il Rapporto – pur apportando solo una risposta parziale e non esente da problemi e complessità, permetterebbe di dare una prima risposta in quei settori in cui la situazione è più urgente mentre prosegue il dibattito sullo strumento più adatto a livello nazionale. "La dinamica del nostro paese vede una mancata crescita dei salari. Vede uno stallo nell'andamento salariale, che ha portato una cifra consistente di lavoratori in una situazione di povertà nonostante siano impiegati e abbiano tutto il diritto di stare sopra quella soglia – ha spiegato Orlando intervenendo questa mattina a Radio Anch'io su Rai Radio 1 –. Noi proponiamo di affrontare il tema della contrattazione, abbiamo di fronte a noi l'esigenza di definire chi esattamente ha la titolarità di rappresentare e può contrattare. Perché nel corso di questi anni uno dei fenomeni che è esploso è quello dei cosiddetti contratti pirata, dei cosiddetti contrattini, cioè di piccole realtà organizzative, piccole rappresentanze sindacali che hanno fatto contratti al di sotto di quelli siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. La proposta punta a anche a introdurre elementi di trasparenza nella definizione del salario". Un altro fronte su cui il ministro intende lavorare è "la possibilità di sperimentare ipotesi di salario minimo almeno in alcuni settori". "Sappiamo – ha aggiunto il ministro – che la questione è controversa, ma sarà all'ordine del giorno nell'arco dei prossimi mesi perché ci sarà una direttiva europea che introdurrà questo tema con grande forza. Il salario minimo va combinato con elementi che non destrutturino la contrattazione, perché un lavoratore non ha solo diritto a un salario minimo. I diritti che un lavoratore ha sono più articolati e complessi. Se noi, introducendo il salario minimo, smantellassimo nell'ambito dei settori dove il lavoratore è più protetto, quel meccanismo che l'ha portato a quella posizione, avremmo fatto un errore. In un momento in cui la contrattazione non funziona più come una volta, il salario minimo è uno strumento che può aiutare a recuperare ciò che si è perso. Soprattutto nei settori nei quali il sindacato è meno presente, nei quali i salari sono più bassi, dove il lavoro è più frammentato, questo è uno strumento che integra la contrattazione". L'ipotesi – prosegue Orlando – è di "introdurlo in via sperimentale in alcuni settori, per poi strutturarlo e integrarlo con la contrattazione". Inoltre, Orlando ritiene, infine, che vadano messi in campo "strumenti d'integrazione per chi guadagna troppo poco", in "in combinata con il salario minimo, se dovesse essere proposto".