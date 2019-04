Lavoro, Istat: retribuzioni ferme a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2019, sommandosi ai 14 ancora in attesa di rinnovo.Lo rileva l'secondo cui sul versante delle retribuzioni si assiste a una "progressiva decelerazione" della dinamica tendenziale che, a fronte della stazionarietà nei settori dell'agricoltura e dell'industria, riflette un lieve rallentamento nella pubblica amministrazione e uno ben più marcato nei servizi privati, per i quali la variazione di marzo risulta più che dimezzata rispetto a quella di inizio anno.Nel dettaglio, nel periodo gennaio-marzo sono stati recepiti due accordi mentre 27 sono scaduti (15 della Pubblica Amministrazione). Alla fine di marzo 2019 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano 5,9 milioni di dipendenti (47,6% del totale) e corrispondono al 47,2% del monte retributivo osservato. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo a fine marzo sono 41, relativi a circa 6,5 milioni di dipendenti (52,4%), in lieve diminuzione rispetto al mese precedente (53%).. L'attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 6,6 mesi, in forte diminuzione rispetto a un anno prima (25).. Complessivamente, nei primi tre mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,6% rispetto al corrispondente periodo del 2018.Con riferimento ai, a marzo le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,8% per i dipendenti del settore privato (+1,1% nell'industria e +0,4% nei servizi privati) e del 3,4% per quelli della pubblica amministrazione.I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: attività dei vigili del fuoco (+10,3%); scuola e regioni e autonomie locali (entrambi +3,7%). Si registrano variazioni nulle nel comparto delle funzioni centrali, nelle farmacie private e nel commercio.