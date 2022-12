Lavoro irregolare: quante persone coinvolte in Italia? I numeri

(Teleborsa) - Sono circacheche iPiano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, pubblicato dal ministero del Lavoro, si pone l'obiettivo di contrastare nel prossimo triennio in particolare tramite il raggiungimento di due obiettivi, da un lato aumentando le ispezioni del 20% rispetto al periodo 2019-2021, entro il 2024. Dall'altro, ridurre il lavoro sommerso di almenoObiettivo delè ancheper "rendere noti i soggetti operanti in regime di irregolarità", così da colpire la reputazione delle imprese che assumono lavoratori in nero. Infine, tra le misure da mettere in campo ci sono delle"per prevenire la loro cattura nell'ambito del lavoro irregolare".C'è poi da considerare che per lavoro sommerso si intende sia ilossia del tutto, ma anchequello cioè che pur essendo caratterizzato da rapporti formalmente regolari presenta comunque elementi di irregolarità relativi (come ad esempio il numero di ore effettivamente svolte).Come detto, sono circale persone che lavorano in modo irregolare nel nostro Paese -– e c'è un dato nel dato particolarmente "interessante": più di un quarto di queste opera nel settore domestico dove il tasso di irregolarità sfonda quota 52,%, il che significa che, numeri alla mano, sono di più i lavoratori domestici irregolari che quelli regolari.Non a caso il Piano mette nel mirino proprio il lavoro domestico rispetto al qualediversi dal controllo e dalla sanzione. Tra le azioni da sviluppare la semplificazione degli adempimenti come anche l'introduzione di unper coprire parte del costo del lavoro domestico e il ripristino dei voucher per i