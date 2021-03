Deloitte assume cento esperti di intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale entra in azienda e le aziende cercano specialisti che la sappiano gestire. Ha intenzione di assumerne 100 nei prossimi due anni la società di consulenza Deloitte. Si cercano neolaureati in discipline STEM con l’ambizione di sviluppare profonde competenze su tecniche e strumenti di Advanced Analytics, Machine Learning & Deep Learing e risorse con esperienza maturata nell’applicazione dell’Intelligenza artificiale sulle diverse Industry (Financial Services, Consumer, Energy & Utilities, Telco&Media, Public Sector). La conoscenza del business delle aziende e del modo in cui l’intelligenza artificiale può portare benefici restano elementi distintivi nel processo di selezione. I primi 4 manager sono già stati assunti. Gli aggiornamenti sulle posizioni aperte saranno disponibili sul sito di Deloitte.

